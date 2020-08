Uusia tietoja nuoren transnaisen surmasta Vantaalla: Teosta epäilty mies pakeni verityön jälkeen tunnekuohussa Iisalmeen, mutta antoi itsensä pian ilmi – oikeus passitti mielentilatutkimukseen

– Hän on myöntänyt teon.

Taustalla ehkä "ihmissuhdeasioita"

Minkkisen mukaan poliisilla on jonkinlainen kuva välikohtaukseen johtaneista tapahtumista, vaikka lopullista totuutta kahden henkilön väliseksi jääneestä tilanteesta voi olla jälkikäteen vaikea saada.

– Epäilty on kyllä kertonut meille tekoon johtaneista asioista aika hyvin. Mutta muuta kauttahan me emme voi näistä asioista saadakaan paljoa tietoa, kun toinen paikalla ollut henkilö on kuollut.