Lapin poliisilaitos kuvailee Tapaninpäiväänsä vilkkaaksi. Etenkin yksi mies piti työllisti virkavaltaa.

Hätäkeskus hälytti poliisin taloyhtiön pihalle Kemiin, josta tulleen ilmoituksen mukaan mies oli pahoinpidellyt kahta henkilöä. Selvityksen jälkeen kävi ilmi, että mies oli ensin repinyt naista hiuksista ja lyönyt sen jälkeen nyrkeillä väliin mennyttä miestä. Poliisi otti miehen kiinni epäiltynä kahteen pahoinpitelyyn, mutta riehujan tunteenpurkaukset eivät jääneet tähän. Hän repi patjan rikki Kemin poliisivankilassa. Pahoinpitelyjen lisäksi tapausta tutkitaan siis myös lievänä vahingontekona.

Muutamien rattijuoppojen ja huumekuskien lisäksi poliisi yhytti aamuyöllä kaksi nuorta miestä, jotka olivat pahoinpidelleet toisiaan Kemin keskustassa sijaitsevassa ravintolassa. Toinen miehistä otettiin kiinni rikoksesta epäiltynä pahoinpitelyyn.