Torstain vastaisena yönä Suvelan Kirstinmäentiellä tapahtuneessa ampumisessa kuoli alle 20-vuotias mies. Poliisi kaipaa edelleen vihjeitä epäillystä.

Espoon Suvelan henkirikoksesta epäiltyä miestä etsitään edelleen, kerrotaan Helsingin poliisista STT:lle. Tapausta tutkitaan epäiltynä murhana.

Perjantaina poliisi julkaisi kuvan Dijar Güzelistä, jota poliisi epäilee murhasta.

Poliisin mukaan vihjeitä on tullut parisenkymmentä eri puolilta Suomea. Poliisi on tehnyt vihjeiden perusteella muutamia tarkastuksia, mutta ne eivät ole tuottaneet tulosta.

– Lähtökohtaisesti ne ovat olleet sellaisia, että on oletettu, että on nähty henkilö jossakin, mutta toistaiseksi, mitä tarkastuksia on tehty, ei ole osuttu oikeaan henkilöön. Tai tieto on sellainen, mitä ei pystytä tarkistamaan, tutkinnanjohtaja, rikostarkastaja Marko Forss sanoo STT:lle.

Forss ei suostunut kommentoimaan tutkinnan edistymistä STT:lle tarkemmin.

Torstain vastaisena yönä Suvelan Kirstinmäentiellä tapahtuneessa ampumisessa kuoli alle 20-vuotias mies. Ampumisessa ei ollut muita uhreja tai haavoittuneita.

Poliisi otti torstai-iltana useita ihmisiä kiinni Helsingin Postipuistossa. Kiinni otettujen osallisuutta asiaan selvitetään.

Vihjeitä kaivataan yhä

Poliisi toivoo edelleen kansalaisilta vihjeitä epäillystä.

Epäilty on hoikka ja noin 180 senttimetriä pitkä. Poliisi pyytää välttämään kontaktia epäiltyyn.

Kaikista havainnoista pyydetään ilmoittamaan välittömästi hätäkeskukseen numeroon 112.

Poliisi kertoi aiemmin uskovansa, että epäilty voi yrittää poistua maasta.