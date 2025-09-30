Helsingin poliisi pyytää kansalaisilta vihjeitä Töölön Mechelininkadulla eilen maanantaina tapahtuneesta ampumisesta.
Helsingin poliisi on jatkanut tänään Töölössä eilisiltana tapahtuneen ampumistapauksen tutkintaa.
Rikosnimikkeinä ovat tapon yritys ja ampuma-aserikos.
Poliisi epäilee, että 16-vuotiasta poikaa ammuttiin käsiaseella kerrostalon rappukäytävässä.
Uhri oli vierailemassa talossa ja hakemassa alaovelta tuttaviaan, kun epäilty ampui häntä kohti useita laukauksia. Uhri vietiin sairaalahoitoon, josta hän on poliisin mukaan jo päässyt pois.
– Poliisin tämänhetkisen käsityksen mukaan asianomistajalle ja hänen tuttavilleen tuli yllätyksenä, että epäilty oli rappukäytävässä ja kohdisti asianomistajaan väkivaltaa, tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Tuomas Lindholm sanoo tiedotteessa.
Poliisi pyytää silminnäkijähavaintoja
Epäilty oli poliisin mukaan pukeutunut tekohetkellä tummiin vaatteisiin ja ilmeisesti myös kasvomaskiin.
Hän poistui tapahtumapaikalta Mechelininkatua pohjoiseen.
Poliisi pyytää vihjeitä epäillyn liikkeistä ja olinpaikasta numeroon 046 922 4651. Numeroon voi laittaa Whatsapp-viestejä.
Vihjeet voi ilmoittaa myös sähköpostitse osoitteeseen vakivaltavihjeet.helsinki@poliisi.fi.
Poliisi ei epäile, että ampumistapaus ja Töölössä tänään tiistaina iltapäivällä 30.9. tapahtunut poliisin seurantatehtävä liittyisivät millään tavoin toisiinsa.
Poliisi ilmoitti yksilön suojaan liittyvästä tehtävästä Töölössä iltapäivällä.