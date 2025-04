Ajoluvaton vanhempi kuskasi lapsensa päiväkotiin – poliisi oli vastassa

Muista nämä: Jos lapsi on alle 135 senttimetriä pitkä, hänen kuljettamiseensa on pääsääntöisesti käytettävä lasten turvaistuinta tai koroketta.

Jos lapsi on alle 3-vuotias, lasta ei saa koskaan kuljettaa autossa ilman turvalaitetta.

Lapsen turvallisuudesta vastuussa on lapsen huoltaja tai auton kuljettaja silloin, kun huoltaja ei ole mukana.

Turvaistuinta saa ja kannattaa käyttää isommillakin lapsilla kuin 3-vuotiailla. Se lisää pienen matkustajan turvallisuutta.