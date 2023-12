Joel, 17, teki ratissa elämänsä virheen – "Aamulla oli ihan jäätävä katumus"

*Henkilö* on kuljettanut tietoisesti päihtyneenä henkilöautoa ja samalla syyllistynyt törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen, --- teko on ollut omiaan aiheuttamaan vakavaa vaaraa toisen hengelle tai terveydelle. Teko osoittaa tahallisuutta, piittaamattomuutta ja välinpitämättömyyttä, --- sekä erityisen moitittavaa harkintakyvyn puutetta nuoresta iästä huolimatta.

Tässä artikkelissa ei käytetä Joelin oikeaa nimeä hänen alaikäisyytensä ja asian arkaluontoisuuden vuoksi. Joelin oikea henkilöllisyys on MTV Uutisten tiedossa.

Lyhyt takaa-ajo päättyy pellolle

Ystävykset päättävät lähteä hakemaan neljättä kaveriaan mukaan noin viiden kilometrin päästä. Pihassa on Joelin vanhemman auto. Joel tietää kyllä juoneensa, mutta ajattelee, ettei kuitenkaan ole niin humalassa, ettei voisi ajaa autolla.

Hän hyppää auton rattiin ja lähtee ajamaan 16- ja 17-vuotiaat kaverinsa auton takapenkillä. Hän kääntyy alueelle, jossa korkein sallittu ajonopeus on 40 kilometriä tunnissa.

Kiinni jäädessä ärsytti, aamulla kadutti

Poikkeusluvalla saatu ajokortti ehti helpottaa elämää hetken

B-luokan ajo-oikeuden ikävaatimus Suomessa on 18 vuotta, mutta 17-vuotias voi saada ajokortin ikäpoikkeusluvalla. Traficomin sivuilta selviää, että ikäpoikkeuslupahakemusten käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut suuren suosion takia. Jonossa on 2 380 hakemusta.