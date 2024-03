Alle 3-vuotias laitetaan autossa aina turvaistuimeen – tiesitkö takseihin liittyvää poikkeusta?

Lyhyelläkin matkalla on käytettävä lasten turvaistuinta, ajattelee valtaosa (64 prosenttia) Liikenneturvan kyselyyn vastanneista. Asia ilmenee Liikenneturvan tiedotteesta .

Liikenneturvan yhteyspäällikkö Elias Ruutti painottaa tiedotteessa, että lain mukaan alle 3-vuotiaan lapsen on käytettävä henkilöautossa aina lasten turvalaitetta.

– Alle 135 cm pitkän lapsen on käytettävä lasten turvalaitetta henkilöautossa. Taksiliikenne tekee tässä poikkeuksen, vähintään 3-vuotias lapsi voisi matkustaa ilman lasten turvalaitetta taksin takaistuimella.

Lasten asianmukaista turvalaitetta olisi hyvä käyttää aina 150 senttimetrin pituuteen asti. Autossa lapselle turvallisin paikka on turvaistuimessa takapenkillä, Liikenneturva muistuttaa.

Selvitä istuimen historia

Turvaistuimen historia kannattaa ottaa selville, jos on hankkimassa käytettyä turvaistuinta. Valmistajalta ja käyttöohjeesta selviää jäljellä oleva käyttöikä.

Tyypillisesti ehjän ja kolaroimattoman turvaistuimen käyttöikä on 7–10 vuotta. Markkinoilla on myös istuimia, joiden käyttöikä on 15 vuotta.