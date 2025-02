Poliisi MTV:lle: Työn kuormittavuus huomioidaan jo pääsykokeissa – psykologinen testi karsii hakijoita eniten

Poliisityön kuormittavuus on kasvanut viime vuosina. Asia on ollut esillä sen jälkeen, kun MTV Uutiset kertoi viime viikolla peräti kahden korkean turvatason poliisin tehneen itsemurhan työpaikallaan lyhyessä ajassa.

Poliisin työssä vaadittava paineensietokyky ja henkinen jaksaminen huomioidaan jo poliisien koulutuksessa Poliisiammattikorkeakoulussa.

– Pääsykokeissa yksi peruspilari on se, että me testaamme psykologisesti meille hakevia henkilöitä, ylikomisario, Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Jyrki Haapala sanoi Rikospaikan haastattelussa.

– Meille tulee ihmiset erilaisilla valmiuksilla kuin esimerkiksi muihin ammattikorkeakouluihin liittyen paineensietokykyyn. Paljolti se on ihmisen persoonasta kiinni, mutta meillä on myös paljon siihen liittyviä aihekokonaisuuksia Poliisiammattikorkeakoulussa, Haapala jatkaa.

Haapalan mukaan poliisin työ on monipuolista ja mielenkiintoista, mutta siinä on ajoittaisia stressin hetkiä tai kumulatiivista stressiä.

– Tämä täytyy ottaa huomioon koulutuksessa ja valintakoevaiheessa. Koulutuksemme on todella työelämälähtöistä.

Haapala pitää yhteisöllisyyttä vahvuutena poliisin ammatissa.

– Kun meidän opiskelijamme valmistuvat poliiseiksi, he ovat aloittelevia asiantuntijoita. Poliisiyksiköissäkin on suuri vastuu, että nämä aloittelevat asiantuntijat kasvavat asiantuntijoiksi.

Noin joka kymmenes pääsee sisään

Poliisikoulutus on muuttunut vuosien saatossa. Valintakokeissa testataan fyysisten testien lisäksi erityisesti hakijan soveltuvuutta poliisiksi. Soveltuvuuden sisällä on eri osa-alueita, kuten psykologisia testejä.

Viime vuonna Poliisiammattikorkeakouluun pyrki yhteensä 5300 hakijaa. Heistä opiskelijaksi hyväksyttiin noin 500, eli joka kymmenes.

– Useimmin sisäänpääsy jää kiinni soveltuvuudesta ja psykologisesta testistä. Myös fyysinen testi karsii todella paljon hakijoita, eli tullaan huonosti valmistautuneina.

Haapalan mukaan psykologisessa testissä arvioidaan henkilön resilienssiä.

– Siinä testataan henkilön vuorovaikutustaitoja ja kykyä tehdä havaintoja ja päätöksiä, eli sitä mitä poliisi joutuu jatkossa työssään tekemään. Tämä on vuorovaikutusammatti.

Haapalan mukaan poliiseiksi tarvittaisiin enemmän myös maahanmuuttajataustaisia henkilöitä.

– Heillä on haasteena suomen kieli. Poliisin pitää tulla suomen kielellä toimeen.

Jatkossa mietittävä koulutusta

Tällä hetkellä Suomessa kaikki poliisit käyvät läpi saman peruskoulutuksen.

– Se on Suomessa järkevä malli, koska meillä on väkilukuun suhteutettuna vähiten poliiseja maailmassa. Me koulutamme kaikki poliisit kaikkeen. Tehtyjen selvitysten mukaan meiltä valmistuneet poliisit vastaavat hyvin siihen huutoon, mitä poliisiyksiköissä tarvitaan.

– Meidän koulutusmallimme on tässä tilanteessa hyvä. Tulevaisuudessa tämä asia pitää ottaa huomioon, kun hakijat vähenevät ja poliisitehtävät laajenevat.

Millaisiin työtehtäviin vastavalmistuneet poliisit haluavat? Katso videolta Poliisiammattikorkeakoulun koulutuspäällikkö Jyrki Haapalan koko haastattelu.