Poliisikoulun pääsykokeet ovat niin kovat, ettei riittävästi opiskelijoita ole saatu vuosiin – yksi asia yhdistää reputtajia

Sinulla on hyvät ongelmanratkaisukyvyt, vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot sekä kyky hallita ja johtaa erilaisia tilanteita? Motivaatiota, itsetuntemusta sekä hyvä asenne työelämään ja työkyvyn ylläpitoon?

Tai sitten et.

"Tämä on iso murhe"

Poliisi on asettanut aloittavien opiskelijoiden vuosittaiseksi tavoitteeksi 400. Viimeksi määrä tuli täyteen 2018, ja sen jälkeen trendi on ollut laskeva. Viime vuonna sisään otettiin 255.

– Tämä on iso murhe ja tämä pitäisi valtion huomioida seuraavan 10 vuoden aikana. Eläköityminen on suurta.

"Riittää ihan hyvin"

Vaikka aloittavien opiskelijoiden määrä on laskenut, Poliisiammattikorkeakoulussa tilanteeseen suhtaudutaan rauhallisesti.

Opintoasiainpäällikkö, ylikomisario Jyrki Haapala kertoo MTV Uutisille, että 400 uuden poliisiopiskelijan vuotuinen kiintiö on ylimitoitettu.

– Aloituspaikat on hieman ylimitoitettu poliisien tarpeeseen nähden. Saamme noin 300 opiskelijaa vuosittain. Se riittää ihan hyvin kattamaan poliisien tarpeen lähivuosina, hän sanoo.

Miksi aloituspaikkojen määrä on sitten, mikä on?

– Päättäjät ja hallitukset vaihtuvat. Haluamme varautua siihen, jos poliisien määrää tultaisiin lisäämään tulevina vuosina, että meillä on tarpeeksi koulutettuja poliiseja, Haapala selittää.

Yksi asia yhdistää reputtajia

On silti fakta, ettei poliisikouluun hakeudu niin paljoa soveltuvia hakijoita, kuin voisi – tai niin paljoa, kuin haluttaisiin.

– Hakijamäärä on siis tilastollisesti korkea, mutta oikeasti kokeeseen siis osallistuu aina alle puolet hakijoista. Sama ongelma on kaikilla korkeakouluilla, koska nuorten on nykyään jätettävä hakemuksensa useampaan oppilaitokseen, Haapala kertoo.