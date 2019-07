Näin poliisi kiteyttää työaikoihin liittyvän hämmennyksen: "Kuulostaa omituiselta, että poliisimies virka-autolla virka-asussa kantaen virka-asetta ei olisi töissä"

SuomiAreenassa vierailleen Poliisiammattikorkeakoulun ylikomisario Sami Hätösen mukaan uusi työaikakäytäntö on herättänyt paljon keskustelua poliisien keskuudessa.

Poliisiylijohtajakin kommentoi

Hätönen muistuttaa kuitenkin, että poliisi on linjaorganisaatio, jossa on tehtävä niin, miten esimiesvirastot päättävät.

– Esimerkiksi poliisiauton siirtäminen toiselle paikkakunnalle on kuljettajalle työaikaa ja matkustajille vapaa-aikaa. Normit on alun perin muotoiltu lähes parikymmentä vuotta sitten työntekijäjärjestöjen ja valtion työmarkkinalaitoksen kesken, Kolehmainen kirjoitti blogissaan.

Alanvaihtajia ollut aina



MTV Uutiset haastatteli aiemmin myös vanhempaa konstaapeli Pauli Mäenpäätä Helsingin poliisilaitokselta, joka kertoi, että useat poliisit ovat vaihtaneet alaa, koska työnkuva on muuttunut niin raskaaksi ja poliiseja ajetaan työssään entistä ahtaammalle.

Poliisiammattikorkeakoulun Hätönen huomauttaa, että alanvaihtajia on ollut aina.

– Fakta on se, että poliisin työkuorma on kasvanut viime vuosina. Ja poliisien määrä vähenee samaan aikaan, kun työtehtävät lisääntyvät.

– Moni asia on meillä poliisissa verrattain hyvin. Totta kai kaikissa organisaatioissa on myös pahoinvointia, mutta en näe, että poliisissa olisi sitä hälyttävän paljon enemmän kuin muualla.

Mahdollisuus vaihtaa työtehtäviä



Hätönen näkee hyvänä sen, että poliisiorganisaatiossa ihmisillä on mahdollisuus myös vaihtaa työtehtäviä.

– Esimerkiksi rajavartiolaitoksessa ja puolustusvoimissa voi joutua vaihtamaan asemapaikkaa ja muuttamaan työpaikan perässä, koska on pakko. Meillä poliisissa jokainen saa valita työpaikkansa ja aika pitkälle työtehtävätkin.

Pohjimmiltaan poliisin organisaatiossa on Hätösen mukaan hyvä henki.

– Kohtaan työssäni paljon ihmisiä ja minusta organisaatiomme rikkaus on se, että meillä on hyvä henki ja toimimme yhdessä yhtenä rintamana. Harvassa työpaikassa vallitsee tällainen yhdessä tekemisen meininki, hän kehuu.

Pyrkijöitä riittää



Hätösen mukaan myöskin poliisiksi haluavia riittää, jopa yhä enenevissä määrin. Poliisikouluun on hakijoita tällä hetkellä enemmän kuin koskaan.

– Se kertoo siitä, että poliisin ammatti on haluttu ja alalla on vetovoimaa. Ei meillä voi kauhean pahoinvoiva organisaatio olla, jos hakijoita on näin paljon.