Yhä useampi poliisiksi hakeva on korkeakoulutettu ja yli 30-vuotias – "On meillä käynyt tohtoreitakin punnertamassa"

– Poliisin työ on ollut monelle aikanaan haaveammatti, mutta sitten on syystä tai toisesta päädytty johonkin toiseen työhön, Alkiora sanoo STT:lle.

Yli 31-vuotiaiden hakijoiden osuus on kyselyjen mukaan kasvanut tasaisesti. Vuonna 2016 hakijoista yli 31-vuotiaita oli 18 prosenttia, kun vuonna 2020 osuus oli 20 prosenttia.

Poliisit viihtyvät kotiseuduillaan

Poliisikoulutukseen hakevien joukossa on myös yhä enemmän korkeakoulututkinnon suorittaneita.

Koulutusjohtaja Alkioran mukaan tavoitteena on löytää hakijoita niiltä alueilta, joissa poliiseilla on työpaikkoja.

– Me panostamme poliisilaitosten kautta alueelliseen rekrytointiin. Poliisilaitokset tietävät, että poliisien saaminen muuttamaan työpaikan perässä on hankalampaa kotipaikkakunnalla työllistymiseen verrattuna.

– On vaikea sanoa, suosiiko tämä malli ammatinvaihtajia, jotka ovat todennäköisesti iäkkäämpiä ja kokeneempia. Toisaalta tuore ylioppilaskaan ei joudu kärsimään siitä, jos ylioppilaskirjoitukset eivät ole sujuneet parhaalla mahdollisella tavalla.

"Vahvuus, että opiskelijoissa on nuorempaa ja varttuneempaa"

Kun hakija on selkeästi yli 20-vuotias, jokin toinen ammatti tai aiemmin suoritettu tutkinto eivät ole yllätys.

Opiskelijakunnan puheenjohtajien menneisyydestä löytyy kirjavia ammatillisia taustoja. Heidän joukossaan on ollut muun muassa entinen liiketoimintapäällikkö, ekonomi, rakennusmestari, sosionomi, muusikko ja juristi.

Yleisempi polku poliisin koulutukseen on kuitenkin toisenlainen.

– Turvallisuusalan tehtävä, kuten vartijana toimiminen, on hyvin yleinen tausta hakijoille. On meillä käynyt tohtoreitakin punnertamassa, ja 50-vuotisjuhlia on järjestetty poliisin peruskoulutuksen aikana.