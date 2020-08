Seksuaali- ja väkivaltarikosten tutkinta vaikeuksissa uupumuksen takia – poliisihallitus: työmäärä ja resurssit eivät kohtaa

"Työ kuormittaa entistä enemmän"

– Monet asiat ovat hyvin poliisissa. Meillä työ koetaan tärkeäksi ja sitä arvostetaan. Työkaverit ovat tärkeä voimavara. Mutta samaan aikaan työ kuormittaa entistä enemmän. Henkilöstöryhmissämme nousevat esille tutkinta ja poliisivankiloiden vartijat. He erityisesti kokevat kuormittuvansa työssään, kertoo ylitarkastaja Kirsi Reponen Poliisihallituksesta.

"Voimakkaita kysymyksiä"

– Kuinka usein ajattelet, että et jaksa enää? Kuinka usein olet henkisesti täysin uupunut? Tunnetko itsesi loppuun palaneeksi työsi vuoksi? Esimerkiksi nämä kysymykset ovat aika voimakkaita kysymyksiä ja selvittävät nimenomaan henkisen uupumisen tilaa, Reponen kertoo.

Työkuormaa siirretään tutkinnasta kentälle

Reposen mukaan henkilöstökyselyn tulokset otetaan poliisissa vakavasti ja niiden perusteella on lähdetty toteuttamaan erilaisia toimenpiteitä. Näin kertoo myös rikosylitarkastaja Juha Laaksonen.

Laaksonen on itse työskennellyt vuodesta 1994 lähtien poliisin rikostutkinnassa.

– Maailma on muuttunut aika lailla, ja poliisitoiminnan vaikeus ja vaativuus on myös muuttunut huomattavasti. Fakta on se, että poliisin resurssit ja nykyinen työmäärä eivät kohtaa. Laaksonen kertoo.