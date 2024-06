Poliisi MTV:lle: Oulun väkivalta-aallon taustalla huumeiden virta Ruotsista

– Huumausainepuoli on yksi keskeinen syy näissä vakavissa väkivaltarikoksissa. Käyttö on lisääntynyt ja niitä on valitettavan paljon saatavilla. Se aiheuttaa aina velkasuhteita huumekaupan takia ja tietenkin käyttöä, kertoo rikosylikomisario Markus Kiiskinen Oulun Poliisin rikostorjuntasektorin johtaja.

Kesäkuun aikana Oulussa on tapahtunut ainakin kolme väkivallantekoa, jotka ovat johtaneet joko uhrin kuolemaan tai vakaviin vammoihin. Kesäkuun alussa noin 20-vuotias mies kuoli saamaansa ampumavammaan. Viime viikon torstaina Meri-Toppilan kaupunginosassa tapahtuneessa puukotuksessa kuoli täysi-ikäinen mies. Perjantain ja lauantain välisenä yönä Oulun Kaukovainiolla tapahtui poliisin törkeäksi kuvailema väkivallanteko, josta seurasi uhrille vakavia vammoja teräaseesta.

Tapauksissa on ollut mukana hyvin raakojakin tekotapoja ja tämän Kiiskinen epäilee liittyvän juuri päihteisiin.

– Nämä teot mitä nyt on tapahtunut Valkean tapausta ennen, monessa on mukana on huumausaineet ja huumausainekaupat, velka-asiat ja päihteiden käyttö. Silloin usein harkintakyky pettää ja tekotavat voi olla raakoja, kertoo Kiiskinen MTV Uutisille.

"Oulu on keskuspaikka, jonne virtaa ihmisiä ja huumeita"

Oulu on pohjoisen Suomen keskus ja selkeästi isompi kaupunki, jonka Kiiskinen kertoo olevan haaste myös poliisille.

– Haaparannan rajanylityspaikka on yksi keskeisimmistä väylistä Suomeen huumausaineiden osalta. Menee läpi tästä muualle Suomeen, mutta jää myös Oulun seudulle, kertoo Kiiskinen.

Järjestäytynyt rikollisuus on Kiiskisen mukaan ylikansallista ja Oulun poliisilla on tiedossa, että Ruotsista ja Suomesta on henkilöitä samassa järjestäytyneen rikollisyyden organisaatiossa toimijoina.

– Tämä edellyttää sujuvaa kansainvälistä toimintaa poliisiviranomaisten välillä, valaisee Kiiskinen.

Oulun käräjäoikeudessa on myös meneillään alkuvuonna alkanut laaja huumeoikeudenkäynti, jossa syyttäjä esittää ulkomailta johdetun järjestäytyneen rikollisryhmän tuoneen Suomeen yli 200 kiloa amfetamiinia, kokaiinia ja kannabista. Huumausainerikosten epäillään tapahtuneen kesän 2022 ja kesäkuun 2023 välisenä aikana.

Esitutkinnassa poliisi sai viitteitä, että ruotsalaiset kuriirit kuljettavat huumeita Ruotsin pohjoisrajan yli Ouluun ja muualle Suomeen. Poliisi takavarikoi huomattavia määriä huumeita ja otti henkilöitä kiinni eri paikkakunnilla.

Kiiskinen perää vastuuta myös yhteiskunnan osalta, jonka rakenteiden hän soisi tukevan paremmin huumausainerikollisuuden torjumista.

– Tämä on laajempikin ongelma. Tämmöinen toimettomuus ja syrjäytyminen ovat omiaan lisäämään päihteiden käyttöä ja sen mukana myös käytöshäiriöitä. Pitäisi pystyä ohjaamaan enemmän voimavaroja huumausainerikoksien estoon. Pitäisi saada aineet pois kaduilta.

