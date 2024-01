Suomen alamaailma on yhä vahvemmin ulkomaalaisten johdossa – näin rikollisverkostot toimivat nyt

– Suurin osa tekijöistä tutkinnassa olevissa törkeissä huumausainerikoksissa on ulkomaalaistaustaisia tai he johtavat toimintaa ulkomailta käsin. Tämä on selkeä muutos aiempaan. Yksi keskeinen piirre on, että varsin monella toimijalla on jonkinlainen kytkös Ruotsiin. Lisäksi myös muualta Euroopasta pyritään tulemaan Suomen huumausainemarkkinoille, keskusrikospoliisin uusi apulaispäällikkö Timo Kilpeläinen sanoo illan Rikospaikan haastattelussa.