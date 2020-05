Helsingissä sadat jäivät kiinni huumekaupoista netissä – huumeiden ostajissa ihmisiä opiskelijoista eläkeläisiin

Törkeiden ja perusmuotoisten huumausainerikosten lisäksi poliisi on tutkinut asiassa lukuisia määrällisesti pienempien ainemäärien tilauksia huumausaineen käyttörikoksina ja antanut niistä sakkoja ja huomautuksia.

”Epäillyt eivät vastaa stereotyyppistä mielikuvaa”

Tutkitut rikokset ovat tapahtuneet vuosina 2013–2019. Huumeita ostettiin ja myytiin nimimerkkien suojissa, mutta viranomaiset onnistuivat selvittämään ostajien henkilöllisyydet kaupoissa käytetystä bitcoin-virtuaalivaluutasta jääneiden jälkien perusteella. Taustalla on Tullin suorittama Silkkitien verkkopalvelimen takavarikko keväällä 2019, jonka avulla viranomaiset pääsivät käsiksi kauppapaikan käyttäjien tietoihin. Tämä on poikinut tuhansia rikosepäilyjä eri puolilla Suomea.

Helsingin poliisilaitos on tutkinut tapaukset, jotka ovat tapahtuneet Helsingissä, eli esimerkiksi sellaiset tapaukset, jossa aineet on toimitettu Helsinkiin. Poliisi kuvailee useita epäiltyjä ensikertalaisiksi ja kertoo valtaosan epäillyistä syntyneen 1980–1990-luvulla. Kaikki epäillyt ovat täysi-ikäisiä, vaikka ikähaitari onkin laaja.

‒ Osa epäillyistä on opiskelijoita, osa työelämässä ja on joukossa myös eläkeläisiä. Epäiltyjen työ- ja koulutustaustan kirjo on kattava. Nämä epäillyt eivät vastaa stereotyyppistä mielikuvaa kaupungin kaduilla pyörivistä huumeidenkäyttäjistä, kertoo tutkinnanjohtaja Lasse Jortikka Helsingin poliisilaitoksen tiedotteessa.