Poliisi kertoi MTV:lle, miten heidän asentamillaan kuuntelulaitteilla ratkaistaan vakavia rikoksia – "Tekijä kertoi, miten he toimivat murhan jälkeen"

Rikospaikan Murharyhmässä kokeneet poliisit kertoivat siitä, miten tärkeä pakkokeino tilakuuntelu on poliisille.

– Siinä nauhalla epäillyt itse puhuvat, joten tilakuuntelun näyttöarvo on aivan eri asia kuin jos joku toinen kertoo asiasta, eläkkeellä oleva rikostarkastaja Petri Rainiala kertoo.

Lisätietoa henkirikoksesta

– Me tutkimme henkirikosta, joka oli tapahtunut pari kuukautta aikaisemmin. Meillä oli asuntokuuntelu, jossa paljastui kun tekijä kertoi asioita, jotka liittyivät itse tekoon ja tapaukseen. Tekijä kertoi, miten he toimivat murhan jälkeen ja mitä he ajattelivat siitä. Siinä oli paljon todella hyvää näyttöä, Rainiala kuvailee.