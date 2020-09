MTV Uutiset seuraa Volkan Ünsalin murhakäräjiä: äänessä syytetyt Jari Aarnio ja Keijo Vilhunen, joiden puheet menevät pahasti ristiin

Oikeudenkäynnin asetelma on varsin erikoinen.

Kyse on vuonna 2003 Helsingin Vuosaaressa tapahtuneesta ruotsinturkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta.

Henkirikos on jo kertaalleen käsitelty oikeudessa. Neljä miestä tuomittiin teosta elinkautisiin, mutta ruumis on yhä kateissa.

Vilhusen katsotaan sekaantuneen murhan järjestelyihin. Aarnio puolestaan on syytteissä siksi, ettei hän poliisina estänyt henkirikosta, vaikka oli tietoinen sen suunnittelusta.

Oikeudenkäynnistä on tulossa mielenkiintoinen, koska miehet ovat puhuneet roimasti ristiin: Vilhunen väittää antaneensa Aarniolle tietoja henkirikoksen valmistelusta, Aarnio puolestaan kiistää näitä tietoja saaneensa.

Taustalla arvokuljetusryöstö

Käsittelypäiviä on varattu tälle syksylle kaikkiaan parikymmentä, joista takana on tähän mennessä viisi. Tapauksen uusintakäsittelyssä kyse on nimenomaisesti Vilhusen ja Aarnion osallisuudesta murhaan.