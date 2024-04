Näin tuntematon katujengipomo Milan Jaff alkoi kiinnostaa poliisia – paljastui vaarallinen juoni: "Joku menettää henkensä, jollei tätä estetä"

– Me lähdettiin sitä avaamaan, ylikomisario (evp.) Juhani Vuorisalo Helsingin poliisilaitokselta kertoo Rikospaikka-ohjelmassa.

Tietojen ja erilaisten väkivallantekojen tultua ilmi virkavalta huomasi, että tilanne on jo tulenarka.

Kovat keinot kovan uhan torjumiseen

Poliisi "Ei ole varaa epäonnistua"

Rikospaikan jaksossa Vuorisalo kertoo tarkemmin, mitä jengien välisestä vihanpidosta poliisille selvisi, miten sen jäseniä tarkkailtiin ja millainen Suomen jengitilanne on verrattuna Ruotsiin.

Hän kuitenkin kehuu, että erityisesti Helsingissä on osattu varautua oikein muuttuneeseen tilanteeseen ja työ on tuottanut hedelmää. Kuten täytyykin silloin, kun on vakava väkivallan uhka.