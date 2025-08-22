Kerrostalo syttyi palamaan Hämeenlinnassa – yksi otettu kiinni

Hämeenlinnan Lammilla syttyi tulipalo kerrostalossa torstain ja perjantain välisenä yönä.

Hämeenlinnan Lammilla Lamminraitilla sijaitsevassa kerrostalossa syttyi tulipalo torstaina 21. elokuuta juuri ennen puolta yötä.

Poliisi kertoo tiedotteessaan epäilevänsä, että palo sytytettiin tahallaan.

Tulipalon takia kerrostalon kaikki asukkaat evakuoitiin asunnoista eivätkä he yöllä päässeet palaamaan takaisin asuntoihinsa. Useat asunnot kärsivät savuvahinkoja ja osassa asuntoja on myös vesivahinkoja.

Asunto, josta tulipalo sai alkunsa, tuhoutui tämän hetken tiedon mukaan täysin.

Hämeen poliisi on ottanut tulipaloon liittyen kiinni yhden henkilön. Tapahtumasta on kirjattu rikosilmoitus nimikkeellä tuhotyö.

Tapahtuman esitutkinta on alkuvaiheessa eikä poliisi kommentoi asiaa tässä vaiheessa tämän enempää.