Poliisi kaipaa havaintoja kotihoitajana esiintyneestä miehestä Lahdessa

Poliisin kiinniottama mies on vangittu todennäköisin syin epäiltynä.

Epäilty on esitutkinnassa myöntänyt syyllistyneensä osaan tutkittavista rikoksista.

Työskenteli aiemmin oikeana hoitajana

Työntekijä on poliisin mukaan työskennellyt aikaisemmin kotihoidon hoitajana myös oikeasti. Hänen epäillään tehneen rikoksia sekä työsuhteessa että työsuhteen jälkeisenä aikana.

Poliisi pyytää ilmoituksia mahdollista väärinkäytöksistä

Poliisi jatkaa tapauksen tutkintaa ja korostaa, että kyse on yksittäisen henkilön tekemistä rikoksista, ei rikosilmiöstä.

Oikealla työntekijällä on aina mukanaan henkilökortti

Kotihoidon oikealla työntekijällä on mukanaan aina henkilökortti, jossa on Päijät-Soten logo, henkilön nimi, titteli, henkilönumero ja kortin umpeutumispäivä. Jos korttia ei ole näkyvillä, sen voi pyytää nähtäväksi.

Pitkäaikaisilla ja vakituisilla työntekijöillä kortti on kuvallinen, ja lyhytaikaisilla sijaisilla ja opiskelijoilla kuvaton.

Kortti on pankkikortin näköinen, ja se on muovikotelossa. Henkilökortti ei näytä itse tehdyltä. Työntekijöillä on myös yllään tunnistettava työvaate, kuten liivi tai jakku.