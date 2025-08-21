Yli 10 koiraa ja noin 40 kissaa jouduttiin lopettamaan Sonkajärvellä – omistajat pidätetty

AOP poliisi (6)
Kymmeniä kaltoinkohdeltuja eläimiä jouduttiin lopettamaan Sonkajärvellä.Tomi Natri /All Over Press
Julkaistu 21.08.2025 13:33

MTV UUTISET – STT

Pohjois-Savossa Sonkajärvellä noin 40 kissaa ja reilut kymmenen koiraa on jouduttu lopettamaan kaltoinkohtelun vuoksi, kertoo poliisi. 

Poliisi antoi tiistaina virka-apua valvontaeläinlääkärille eläinsuojelutarkastuksen aikana kohteessa, jossa epäiltiin kissojen ja koirien kaltoinkohtelua. 

Valvontaeläinlääkäri päätti lopettaa kaikki eläimet niiden heikon kunnon vuoksi.

Poliisin mukaan eläinten kunto oli niin huono, ettei niitä voitu ottaa haltuun tai sijoittaa uudelleen.

Eläinten omistajat otettiin tehtävän yhteydessä kiinni, ja heidät on myöhemmin pidätetty, poliisi kertoo.

Poliisi epäilee eläinten omistajia törkeästä eläinsuojelurikoksesta.

Eläimet toimitetaan Ruokavirastoon tutkittaviksi.

Poliisi sanoo jatkavansa esitutkintaa, eikä tässä vaiheessa tiedota asiasta enempää.

Lue myös: Pariskunnan lepsu koiranpito kostautui järkyttävällä tavalla: Kaksi koiraa lopetettiin, useille muille vammoja

Poliisi epäilee, että mies yritti hukuttaa koiran Espoossa

Juttua on päivitetty lisätiedoilla 21.8. kello 13.36.

