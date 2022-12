Neljä turvallisuusalan työntekijää vangittu laajaan pahoipitelyvyyhtiin liittyen – uusia epäiltyjä saattaa vielä ilmaantua

Toisen työntekijän osalta käsittely on poliisin mukaan käyty, ja hänet on hetki sitten vangittu todennäköisin syin. Toisen työntekijän osalta käsittely tapahtuu iltapäivällä.

Kaikkia uhreja tai epäiltyjä ei ole välttämättä vielä tavoitettu

Tästä rikoskokonaisuudessa on kyse

Uhreja on kuljetettu sivummalle juna-asemilta, jonka jälkeen heitä on muun muassa potkittu sekä lyöty nyrkeillä ja teleskooppipatukalla. Heihin on myös käytetty sumutetta sekä uhkailtu väkivallalla. Ainakin osa teoista on myös kuvattu.