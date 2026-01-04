Suomi on ottanut haltuunsa Fitburg-rahtilaivan, jonka epäillään vaurioittaneen Elisan Itämeren kaapelia.

Helsingin käräjäoikeus on vanginnut kaapelirikosta epäillyn Fitburg-rahtialuksen miehistön jäsenen, kertoo poliisi tiedotteessaan.

Tiedossa ei ole, mikä vangitun tehtävä oli laivassa. Hän on Azerbaidzhanin kansalainen. Toinen pidätetty henkilö on Venäjän kansalainen.

Rahtialuksen miehistön 14 jäsenestä yhteensä kolme on tällä hetkellä matkustuskiellossa.

Poliisin mukaan tämänhetkisten tietojen pohjalta syytä epäillä, että Fitburg-aluksen ankkuri ja ankkuriketju ovat laahanneet merenpohjaa vähintään kymmeniä kilometrejä ennen Elisan tietoliikennekaapelin vauriokohtaa.

– Merellisissä tutkimuksissa on löydetty kymmeniä kilometrejä pitkä raahausjälki, poliisi toteaa.

Raahausjälki sopii poliisin mukaan Fitburgin reittiin.

Fitburgin epäillään vaurioittaneen Elisan merikaapelia uudenvuodenaattona.

Poliisi tutkii tapahtumia tässä vaiheessa rikosnimikkeillä epäilty törkeä vahingonteko, epäilty törkeän vahingonteon yritys ja epäilty törkeä tietoliikenteen häirintä.

Poliisi tutkii tapausta Rajavartiolaitoksen, Puolustusvoimien ja Viron viranomaisten kanssa.

Poliisin mukaan Fitburgilta kerätyn aineiston analyysi tulee kestämään useita viikkoja.

Itämerellä seilannut Fitburg oli matkalla Venäjältä Israeliin. Lisää laivasta ja sen miehistöstä voi lukea täältä tai alla olevasta linkistä.