Poliisi etsii kadonnutta 83-vuotiasta miestä Kouvolassa

Kaakkois-Suomen poliisin mukaan mies on 164 senttimetriä pitkä ja normaalivartaloinen. Hänellä on lyhyet valkoiset hiukset. Yllään miehellä on mustat fleecehousut ja musta Gore-Tex-takki. Miehellä on myös musta tai tummansininen lippalakki ja siniset lenkkitossut.