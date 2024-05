Italian-kodin arkkitehti aiheuttaa harmaita hiuksia Ellen Jokikunnakselle ja Jari-puolisolle: "Kaveri leikkii tulella"

– Arkkitehti on koko ajan sanonut, että hän hoitaa ja me maksamme hänelle siitä. Hän myös valvoo kaikki rakennustyöt ja turvallisuusmääräykset. Laitoin hänelle, että tässä on sellainen ongelma, että maksoimme hänelle, että hän löytää firmat ja valvoo sopimuksen aikataulujen toteutumisen. Arkkitehti vastasi minulle holhoavasti, että yritämme parhaamme ja ettei ole niin helppoa ymmärtää rakennusbisnesmaailmaa. Voin sanoa, että minulla on enemmän rakennusbisneskokemusta kuin hänellä, Ellen sanoo jaksossa.