American Horror Story -tähti Sarah Paulson paljasti, miksei asu yhdessä pitkäaikaisen kumppaninsa kanssa

American Horror Story -sarjasta tuttu näyttelijä Sarah Paulson , 49, ei ole koskaan asunut kumppaninsa näyttelijä Holland Taylorin , 81, kanssa, vaikka he ovat pitäneet yhtä jo lähes 10 vuotta. Paulson kertoi asiasta Smartless-podcastissa 13. toukokuuta julkaistussa jaksossa.

– Kyllä, emme asu yhdessä. Se on sen salaisuus. Vietämme paljon aikaa yhdessä, mutta emme asu samassa talossa, Paulson kertoi podcastissa.

Kymmenen vuotta myöhemmin Taylor laittoi Paulsonille yksityisviestin Twitterissä (nyk. X), ja he julkistivat suhteensa vuonna 2015.

Podcastin juontajat Jason Bateman , Sean Hayes ja Will Arnett ehdottivat, että Paulson ja Taylor voisivat ehkä yrittää asua samassa talossa, mutta heillä olisi erilliset makuuhuoneet. Tämän Paulson tyrmäsi, koska hänen lempiasiansa on, että pariskunta nukahtaa käsi kädessä, ja hän tykkää nukkua Taylorin lähellä.

– Hollandilla ei ole ennen minua ollut kovinkaan paljon pitkäaikaisia suhteita, kun taas Holland on minulle kolmas. Minulla on tapana tehdä niin (asua yhdessä) ja minulla on enemmän kokemusta siitä, Hollandilla ei ole, Paulson selvensi.