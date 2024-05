Leijonat hurjan paikan edessä – näin katastrofi voidaan välttää

Lauantain jälkeen osalla joukkueista on jäljellä kaksi ottelua, osalla kolme. Suomi kohtaa viimeisissä otteluissaan maanantaina Tanskan ja tiistaina Sveitsin.

3–5-lukemin päättyneen Kanada-tappion jälkeen Leijonat on A-lohkossa neljäntenä eli viimeisellä puolivälieräpaikkaan oikeuttavalla sijalla. Kärkikolmikosta Sveitsi ja Kanada ovat jo karanneet tavoittamattomiin, ja Tshekin hoidellessa iltaottelussa Iso-Britannian sekin ottaa jo kahdeksan pisteen etumatkan Leijoniin.

Suomen osalta pelin henki viimeisissä otteluissa on selvä: kahdesta jäljellä olevasta ottelusta on otettava vähintään neljä pistettä, jotta pudotuspelipaikka on täysin varma. Tosin muiden avulla vähempikin saattaa riittää.