Poliisi epäilee: Sipoolaisnainen ampui miestään päähän ja soitti hätänumeroon – väitti että mies olisi tappanut itsensä

– Siinä on useita eri tapahtumankulkuja asiassa esitetty epäillyn puolesta. Ne eivät oikein vastaa meidän käsitystämme tapahtumista, Tyynelä summaa.

Tyynelä kertoo, että asiaan on pyritty saamaan selvyyttä muun muassa teknistä näyttöä keräämällä.

Motiivi ei tiedossa

Tapahtumien kulusta on siis poliisilla näkemys. Sen sijaan hieman hämäräksi on Tyynelän mukaan jäänyt epäillyn henkirikoksen mahdollinen motiivi.

– Epäilty on kertonut meille tapahtumien kulusta, mutta sellainen varsinainen motiivi on jäänyt tässä vaiheessa vähän kyseenalaiseksi. Sitä tässä vielä haetaan. Asia on meillä työn alla, hän sanoo.