Pohjoismaiden pääministerit kokoontuivat tiistaina yhteen.
Pohjoismaisten hallitusten johtajat keskustelivat kokouksessaan paitsi Ukrainan tukemisesta, puolustuksesta ja kilpailukyvystä myös koordinaatiosta työssä järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan.
Asian nosti esiin tiedotustilaisuudessa Norjan pääministeri Jonas Gahr Störe. Hän sanoi olevansa tyytyväinen esimerkiksi siihen, että maiden poliisivoimat tekevät tiedustelussa yhteistyötä.
Johtajien tapaamisessa Tukholmassa oli mukana myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.