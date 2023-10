STT kysyi viikonloppuna neljän suurimman eduskuntapuolueen ryhmänjohtajilta, mitä poliitikot voisivat tehdä, jotta Ruotsin jengirikollisuus ei laajentuisi Suomeen. STT sai vastaukset kokoomuksen, perussuomalaisten ja sosiaalidemokraattien eduskuntaryhmien puheenjohtajilta. Keskustan eduskuntaryhmästä ei saatu vastausta, mutta puolue on julkaissut viime joulukuussa toimenpideohjelman jengirikollisuuden kitkemiseksi.

– Suomen kehitys on huolestuttava, sanoi Petteri Orpo (kok.) pääministerin haastattelutunnilla tänään.

Kovempia rangaistuksia jengirikollisuudelle

Hallitus on Marttisen mukaan päättänyt laatia laajan toimenpideohjelman nuoriso- ja jengirikollisuuden katkaisemiseksi.

– Tarvitsemme selkeästi sitä, että jengirikollisuuden rangaistuksia kovennetaan. Tästähän meillä on hallitusohjelmassa hyvät kirjaukset, kuten se, että jos rikos liittyy katujengin toimintaan, se on erillinen (rangaistuksen) koventamisperuste.

Hallituksen tavoitteena on myös kasvattaa poliisien määrää niin, että Suomessa olisi 8 000 poliisia vaalikauden loppuun mennessä.

– Ilmiö sinällään on kiinteästi yhteydessä maahanmuuttoon. Tässä puhutaan hyvin pitkälti maahanmuuttajajengeistä ja maahanmuuttajataustaisten henkilöiden järjestäytyneestä rikollisuudesta, Mäkelä sanoo.

Mäkelä lisää, että järjestäytynyttä rikollisuutta on ylipäätään syytä torjua nykyistä voimakkaammin Suomessa.

"Ennaltaehkäisy helpointa ja tehokkainta"

Eduskuntaryhmän puheenjohtaja Tytti Tuppurainen sanoo, että eri ammattiryhmien, kuten sosiaalityöntekijöiden ja poliisin, yhteistyö on ratkaisevan tärkeää.

Esimerkki Tuppuraisen esittämistä pehmeistä keinoista on maahanmuuttajataustaisen lasten saaminen kattavasti varhaiskasvatuksen piiriin.

– Ennaltaehkäisy on tässäkin tapauksessa kaikkein helpointa ja tehokkainta. Siksi nuorten syrjäytymistä on estettävä tukemalla perheitä, varsinkin jos perheellä on erityishaasteita, Tuppurainen sanoo.