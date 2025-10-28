Tukholmaan ovat saapuneet kansanedustajien lisäksi muun muassa Pohjoismaiden pääministerit ja vieraspuhujana Euroopan komission puheenjohtaja.

Tukholman illassa on moni liikkeellä. Harva kuitenkaan haluaa jutella Pohjoismaiden neuvostosta. Toisilla on kiire, toiset sanovat, etteivät tiedä asiasta mitään.



Helen Nilsson on valmis juttusille ja myöntämään, että ei tiedä ketkä toimivat Pohjoismaiden neuvostossa ja mitä he oikeastaan siellä tekevät.



– En osaa sanoa. Olen aivan liian huonosti perehtynyt asiaan, Nilsson sanoo.

Pohjoismaiden pääministerit kokoontuvat tiistaina Tukholmaan, kun Pohjoismaiden neuvoston vuosittainen istunto alkaa. Tänä vuonna mukana on myös EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen.



Moni muukin vastaa Tukholman kaduilla samoin, vaikka Ruotsi toimiikin tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajamaana.

– Ehkä tieto on kulkenut huonosti. Pitäisi informoida paremmin, mitä Pohjoismaiden neuvosto tekee hyväksemme.

Suomi ja Ahvenanmaa ovat toimineet tänä vuonna ministerineuvoston puheenjohtajamaana. Se taitaa olla jäänyt monelta suomalaiselta huomaamatta.

Pohjoismaiden neuvosto on parlamentaarinen yhteistyöelin, Pohjoismaiden ministerineuvosto taas on sitä hallitusten välillä.

"Ei hajuakaan"

Pohjoismaiden neuvosto perustettiin vuonna 1952. Tällä viikolla istunto kokoaa yhteen 87 kansanedustajaa kaikista Pohjoismaista ja itsehallintoalueilta.



14-vuotiaat ja istuvat penkillä Sergelin torin laidalla. Tiedättekö, mikä on Pohjoismaiden neuvosto? – Emme. Ei hajuakaan. Nuoria naurattaa, mutta Pohjoismaiden välinen yhteistyö saa heiltä kuitenkin kannatusta. – Meidän pitäisi tehdä enemmän yhteistyötä, jos venäläiset hyökkäävät ja tulee sota. Meidän pitää suojella toisiamme, Tim Sandström sanoo. Turvallisuuskysymykset ovat siis tärkeitä? – Kyllä, juuri näin, nuoret toteavat lähes samaan aikaan.