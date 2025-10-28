Pääministeri sanoi uskovansa, että jos talous kääntyy, uudistusten avulla voidaan saada Suomeen korkea työllisyys ja esimerkiksi nostaa ihmiset takaisin lapsiperheköyhyydestä, omien työtulojensa kautta hyvinvoinnin äärelle.

– Uskon näihin uudistuksiin. Ongelma on nyt se, että Suomen talous on kärsinyt eniten Euroopassa Venäjän hyökkäyssodasta. On eletty pitkään laskusuhdanteessa, joka on vaikuttanut siihen, että uusia työpaikkoja ei ole syntynyt halutulla tavalla.

Miksi suomalaiset eivät edelleenkään luota talouteen?

Ei syytä ajatella Putinin lopettavan

Orpo korosti puolustuspolitiikassa ja varautumisessa yhteistyötä monilla eri tasoilla, kuten Pohjoismaiden, Itämeren maiden ja Naton piirissä. Orpolla oli myös muille Pohjoismaille vakava viesti Venäjästä.

– Meillä on näiden asioiden kanssa kiire. Venäjä on aggressiivinen. Ei ole mitään syytä ajatella, että (Venäjän presidentti Vladimir) Putin lopettaa. Jos Ukrainaan tulee rauha, hän siirtää voimaansa länsirajalle eli meidän Pohjolan rajallemme. Meidän pitää valmistautua, meidän pitää toimia nyt.