Pääministeri Petteri Orpo (kok.) pääsi tiistaina puolustamaan hallituksensa toimia poikkeavassa ympäristössä, kun hän vastasi kysymyksiin Ruotsin valtiopäivillä järjestetyssä Pohjoismaiden neuvoston istunnossa.
Istunnossa Pohjoismaiden kansanedustajat pääsivät kysymään kysymyksiä Pohjoismaiden hallitusten johtajilta. Suomen Orpo sai kysymyksiä koskien esimerkiksi hyvinvointivaltion tulevaisuutta, hallituksen leikkauksia ja työttömyyttä.
Orpo vastasi hallituksen sopeuttavan taloutta juuri siksi, jotta Suomen tasa-arvoinen hyvinvointiyhteiskunta voitaisiin säilyttää.
– Minä uskon vahvasti siihen, että Suomen hyvinvointi, niin kuin muidenkin yhteiskuntien, perustuu siihen, että mahdollisimman monella ihmisellä on töitä.
Orpo sanoi hallituksen tehneen uudistuksia, joilla se haluaa tehdä työn vastaanottamisesta kannattavampaa.
– Uskon näihin uudistuksiin. Ongelma on nyt se, että Suomen talous on kärsinyt eniten Euroopassa Venäjän hyökkäyssodasta. On eletty pitkään laskusuhdanteessa, joka on vaikuttanut siihen, että uusia työpaikkoja ei ole syntynyt halutulla tavalla.
Pääministeri sanoi uskovansa, että jos talous kääntyy, uudistusten avulla voidaan saada Suomeen korkea työllisyys ja esimerkiksi nostaa ihmiset takaisin lapsiperheköyhyydestä, omien työtulojensa kautta hyvinvoinnin äärelle.
