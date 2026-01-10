Huomisesta alkaen kireä pakkanen alkaa lauhtua erityisesti maan pohjoisosissa.
Pakkaset jatkuvat tänään laajalti ympäri Suomea. Suuressa osassa maata on selkeää, mutta etelässä ja idässä voi tulla ajoittaisia lumisateita.
Suomessa mitattiin eilen perjantaina kuluvan talven toistaiseksi kovimmat pakkaslukemat, kun Lapin Savukoskella mitattiin 42,8 astetta pakkasta.
Ilmatieteen laitos on antanut tälle päivälle tulvavaroituksia lähes koko Suomeen maan eteläosia lukuun ottamatta. Kovilla pakkasilla vesistöön muodostuva hyyde eli suppojää voi nostaa vedenkorkeuksia paikallisesti.
Varoitusalueilla pelto- ja metsäalueiden tulviminen sekä lievät häiriöt ovat mahdollisia.
"Viikon päästä ollaan jo lähellä nollaa"
Huomisesta sunnuntaista alkaen kireät pakkaset alkavat pikkuhiljaa helpottaa.
– Kireät pakkaset ovat kestäneet aika kauan, ja nyt näköpiirissä on siihen muutos varsinkin maan pohjoisosissa. Alkuviikosta etelässä mennään jo yleisesti yksilukuisiin pakkaslukemiin, Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eerik Saarikalle kertoo.
Lapissa kireimmät pakkaset helpottavat alkuviikosta ja lauhtuva suunta jatkuu viikon edessä. Maanantaina pakkaset jäävät ennusteiden mukaan Lapissa pitkälti alle -30 asteen.
– Viikon päästä voi sanoa, että koko maa on jo lähellä nollaa, Saarikalle toteaa.