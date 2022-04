"Pohjoiseen on satsattu" – Näin Suomen itäpuolella sijaitsevat venäläistukikohdat ovat muovaantuneet maisemaan vuosikymmenten aikana

Tunnetuin tukikohta lienee Murmanskin alueella, Kantalahden piirissä sijaitseva Alakurtti, jossa sijaitsee moottoroitu jalkaväkiprikaati. Alakurtti on Suomen rajasta noin 100 kilometrin päässä.

– Tosiasia on se, että Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen tukikohtainfrastruktuuri ei ollut kovin kehittynyttä. Tukikohdat rapistuivat tasaiseen tahtiin 10 vuotta. Nyt vasta niitä on alettu korjata ja rakentaa uudelleen, Toveri kertoo.

Yksi suurimmista uudistuneista tukikohdista on Toverin mukaan juuri Alakurtin jalkaväkiprikaati, joka peruskorjattiin vastikään.

Venäjän taloudellinen panostus asevoimiin on ollut viimeisten vuosien aikana merkittävä. Vuotuiseksi puolustusbudjetiksi on arvioitu jopa useita biljoonia ruplia.

90-luvulla Venäjän satsausta rappioitti taas muun muassa Tshetshenian sota, joka on nieli muutenkin tiukilla olleesta puolustusbudjetista vuosittain 12-25 prosenttia.

Arktinen alue ja pohjoinen Venäjän selkeä painopiste

Toveri kommentoi, että Venäjä on suunnannut viime vuosina voimaansa kohti Ukrainaa, mutta myös pohjoiseen.

– Pohjoiseen, pitkin arktista rannikkoa on satsattu paljon. Arktinen alue ja Kuolan niemimaa on heille selkeä painopiste ja suunta. Sinne on rakennettu paljon uutta infrastruktuuria.