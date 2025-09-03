Onko Kim Ju-ae Pohjois-Korean vallanperijä? Tämä hänestä tiedetään

Pohjois-Korean johtajan vierailu Kiinaan on herättänyt paljon huomiota, mutta hieman yllättävästä syystä.

Kun Kim Jong-Un saapui eilen Pekingiin kunnioittamaan toisen maailmansodan päättymisen 80-vuotispäivää, suurin huomio kiinnittyi hänen kanssamatkustajaansa. Pohjois-Korean johtajan tytär Kim Ju-ae nimittäin saapui Kiinaan isänsä kanssa.

Etelä-Korean tiedustelupalvelun mukaan Ju-ae on isänsä todennäköisin seuraaja, kertoo BBC. Tytön tarkkaa ikää ei tiedetä, mutta hänen on arvioitu olevan noin 11–12-vuotias.

Hänen uskotaan olevan Kim Jong-unin ja hänen vaimonsa Ri Sol-Jun kolmesta lapsesta keskimmäinen. Tästäkään ei tosin ole täyttä varmuutta, sillä Kim Jong-Un on pysynyt hyvin salamyhkäisenä perheensä suhteen. Hallitsija esitteli puolisonsakin julkisuuteen vasta jonkin aikaa avioliiton solmimisen jälkeen.

Joka tapauksessa, Kim Ju-ae on pariskunnan ainoa lapsi, jonka olemassaolo on vahvistettu maan johdossa. Muita lapsia ei ole nähty julkisuudessa.

Kuka on Kim Ju-ae?

Uutinen tytön olemassaolosta tuli ensimmäisen kerran esiin varsin yllättävästä lähteestä. Pohjois-Koreassa vieraillut kohukoripalloilija Dennis Rodman paljasti vuonna 2013 The Guardian -lehdelle, että hän ”piti heidän vauvaansa Ju Aeta sylissä” matkan aikana.

Sen jälkeen tytöstä ei kuulunut juuri mitään, kunnes hän esiintyi isänsä rinnalla mannertenvälisen ballistisen ohjuksen laukaisussa, marraskuussa 2022.

Seuraavan vuoden helmikuussa Ju-aen kasvot ilmestyivät postimerkkeihin, ja hän osallistui korkeiden virkamiesten juhlaillallisille.

Samoihin aikoihin uutistoimisto AP julkaisi mysteerityttärestä lisätietoja: tyttären kerrottiin harrastavan muun muassa ratsastusta, hiihtoa ja uintia. Samassa yhteydessä mainittiin, että Ju-ae saisi kotiopetusta maan pääkaupunki Pjongjangissa.

Siitä eteenpäin Ju-ae on kuitenkin ollut varsin tuttu näky isänsä rinnalla. Usein kun tytär kiikutetaan kameroiden eteen, on kyse juuri ohjusten testaamisesta tai asevoimien paraateista.

Huomionarvoista on, että hänet nähtiin nyt ensimmäistä kertaa Pohjois-Korean ulkopuolella.

Kiinan-matka todennäköisesti ruokkiikin entisestään spekulaatioita siitä, että Ju-ae nousee jonain päivänä isänsä seuraajaksi.