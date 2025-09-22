Pohjois-Korean Suomen-suhteiden ehdoton pohjakosketus tapahtui vuonna 1983, kun maa yritti lahjoa eduskunnan puhemiehen.

Pohjois-Korea yritti lahjoa eduskunnan puhemies Johannes Virolaisen edistämään tavoitteitaan keväällä 1983. Maan suurlähettiläs antoi Virolaiselle 31. tammikuuta 1983 tämän syntymäpäivien kunniaksi kukkatervehdyksen ja sen yhteydessä kookkaan kirjekuoren.

– Perehtyessään myöhemmin tarkemmin päivän kuluessa saamiinsa onnitteluviesteihin puhemies huomasi mainitun kuoren sisältävän huomattavan rahasumman, yhteensä viisituhatta (5000) US-dollaria, ulkoministeriön muistiossa kuvaillaan.

Virolaisen saamassa 69-vuotissyntymäpäivän onnitteluviestissä toivotettiin Virolaiselle "terveyttä ja suurta menestystä työssänne rauhan, demokratian ja yhteiskunnallisen edistyksen puolesta".

Asian ytimessä.doc: Pohjois-Korean hämärät bisnekset Suomessa Uusimmassa Asian ytimessä.docissa sukelletaan 70-luvulle ja Pohjois-Korean suurlähetystön pimeisiin bisneksiin Suomessa.



Kaikki sai alkunsa, kun muuan liikemies välitti suojelupoliisille tiedon pohjoiskorealaisten epäilyttävästä yhteydenotosta. Liikemiehelle tarjottiin ostettavaksi suurta erää huumausaineita.



Poliisi ryhtyi tarkemmin valvomaan edustuston toimintaa, ja pääsi pian suuren mittaluokan salakaupan lähteille. 19:12 Dokumentin voit katsoa maksuttomilla MTV Katsomo -tunnuksilla.

Pohjois-Korean tarkoituksena oli vaikuttaa Virolaiseen niin, että parlamenttien välisen liiton IPU:n vuosittaista konferenssia ei järjestettäisikään Etelä-Korean Soulissa. Virolainen oli tuolloin IPU:n presidentti ja hän olisi voinut vaikuttaa konferenssipaikan siirtoon.

Pohjois-Korean toimien tavoitteena oli vähentää Etelä-Korean arvovaltaa, jota maassa järjestettävät kansainväliset tapahtumat kohottivat.

Johannes Virolaisen 69-vuotissyntymäpäivänään vuonna 1983 Pohjois-Korean suurlähettiläältä saama onnitteluviesti.

Rahat palautettiin suurlähettiläälle ja suurlähettiläs kotiinsa

Virolainen ilmoitti asiasta eteenpäin välittömästi ja luovutti rahat suurlähettiläälle palautettavaksi. Rahojen luovuttamisen viranomaisille todistivat supon päällikkö Seppo Tiitinen ja valtiosihteeri Matti Tuovinen.

Jo seuraavana päivänä Pohjois-Korean suurlähettiläs kutsuttiin ulkoasiainministeriöön kuultavaksi.

Huhtikuussa Suomen hallitus antoi tiedotteen, että Pohjois-Korean Helsingin suurlähettiläs Yu Jae Han ei ole enää Suomessa toivottu henkilö. Hän oli toiminut suurlähettiläänä Suomessa vuodesta 1979 alkaen.

Suurlähettilästä pyydettiin poistumaan maasta ensi tilassa. Ulkoministeriön muistion perusteella suurlähettiläs vielä tuolloinkin yritti puhua itsensä ja maansa pois tilanteesta.

– Minun toimintani täällä on ollut ystävyyden lujittamista ja haluan lausua, että kyseessä on todella valitettava päätös. En toiminut omasta aloitteestani, vaan kyseessä oli erään ystävän lähetys, suurlähettiläs muistion mukaan lausui.

Hän oli aiemmin kertonut, että oli toimittanut rahat Pohjois-Korean entisen valtiovarainministerin pyynnöstä, joka oli toiminut Virolaisen isäntänä tämän vieraillessa maassa.

Hän lisäksi kertoi olevan "hyvin ylpeä" siitä, että oli "omalla tavallaan" auttanut maiden suhteiden lujittamista. Hän myös sanoi olevansa vakuuttunut, ettei ole rikkonut Suomen lakia. Hallituksen päätöstä hän luonnehti "epämiellyttäväksi ja epäystävälliseksi".

Lahjuksen luovuttamisesta viranomaisille laadittiin todistus, arvovaltaisin todistajin.

Pohjois-Korea: Kyseessä yksityisten henkilöinen välinen asia, ei politiikka

Vielä myöhemmin samassa kuussa Pohjois-Korea pyrki ulkoministeriölle osoittamassaan viestissä vakuuttamaan, ettei kyseessä ole valtioiden välinen poliittinen kysymys ja ilmaisi painokkaasti "paheksuvansa voimakkain tuntein" tehtyä päätöstä.

– Suurlähettiläs kävi onnittelemassa entistä eduskunnan puhemiestä syntymäpäivänään maamme tapaan, sillä suurlähettiläällä oli henkilökohtaiset suhteet Virolaiseen, Pohjois-Korea puolustautui.

– Onnittelemassa käyminen ystävien kesken syntymäpäivänä tai merkkipäivänä on ihmisten elämässä tavallista ja tapaakin.

– Maamme perinteiseen tapaan kuuluu käydä läheisten ystävien luona onnittelemassa ja jättää lahjoja muistoksi.

Tapaus sai merkittävää kansainvälistä huomiota. Esimerkiksi The Korean Herald uutisoi, että Pohjois-Korea oli Virolaisen lisäksi yrittänyt lahjoa eräiden Afrikan maiden edustajia.