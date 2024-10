Tällaisia rötöksiä diplomaatit Suomessa tekevät – poliisin keinot rajalliset

DIPLOMAATTINEN KOSKEMATTOMUUS JA ERIOIKEUDET Diplomaattien erioikeudet ja vapaudet perustuvat Wienin diplomaattisuhteita koskevaan yleissopimukseen (4/1970), jonka Suomi on ratifioinut vuonna 1969. Sopimuksessa todetaan, että erioikeuksien ja vapauksien tarkoituksena on taata valtioita edustavien diplomaattisten edustustojen tehtävien tehokas hoitaminen. Toisin sanoen erioikeuksien ja vapauksien tarkoituksena on taata, että diplomaatteja ei voida tehtävissään vastaanottajavaltion taholta painostaa. Diplomaatti nauttii vastaanottajavaltiossa henkilökohtaista koskemattomuutta. Vastaanottajavaltion viranomaiset eivät saa pidättää häntä tai muutoin riistää hänen vapauttaan (29 artikla). Diplomaattinen edustaja on vapaa vastaanottajavaltion rikosoikeudellisesta tuomiovallasta. Diplomaattisen edustajan vapaus vastaanottajavaltion tuomiovallasta ei vapauta häntä lähettäjävaltion tuomiovallasta (31 artikla). Sopimuksen 41 artiklaan on erikseen kirjattu, että kaikkien erioikeuksia ja vapauksia nauttivien henkilöiden tulee noudattaa vastaanottajavaltion lakeja ja määräyksiä. Lähde: Suomen ulkoministeriö