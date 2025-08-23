Onlyfans-maajussi julkaisi rehellisen päivityksen: "Vahinko vai tahallinen"

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Jani muutti keväällä Saksaan tekemään uraa hevosurheilussa, sekä Onlyfans-sisällöntuottajana.

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Jani, 27, kertoi kuluneena keväänä karistavansa Suomen pölyt ja muuttavansa Saksaan hevosensa kanssa.

Nyt tovin Keski-Euroopassa asuneena Jani päivittää tuntemuksiaan Instagramissa julkaisemalla rehellisen kuvan kehostaan.

– Kehon muutos. Vahinko vai tahallinen – vahingossa mutta tarkoituksella, Jani kirjoittaa.

Hän kertoo katsoneen peilikuvaansa ja tajunneensa kehonsa muuttuneen. Postauksessaan Jani kertoo olevansa edelleen hämmentynyt muutoksista ja toteaa sen jollain tavalla tuntuvan myös väärältä. Lihasmassaa miehelle on postauksen mukaan kertynyt 10–12 kiloa.

Mikäli julkaisu ei näy, voit katsoa sen tästä!

– En pidä kateudesta. Siksi tämä tuntuu väärältä. Mutta minun kehoni on läpikäynyt niin suuren taiston. Minä sen mukana, Jani veistelee.

– Käynkö salilla? En edelleenkään. Ajan hevonpaskaa, jahtaan ja pyydystän niitä pitkin peltoa. Lassoan ja hyppään kyytiin. Niin mä teen tallitöitä ja ratsastan, niin kuin ennenkin, mutta nyt vain suuremmassa mittakaavassa.

Loppuun Jani kertoo olevansa tyytyväinen muutoksiin, jotka hänen mukaansa ottivat aikansa.