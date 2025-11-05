Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa Pia kertoo, miten hänen ja Aleksin suhde eteni, kun kamerat sammuivat.

Maajussi-Pia kertoo Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa, miten hänen ja Aleksin suhteen kävi, kun kamerat sammuivat. Kauden viimeinen Mitä heille kuuluu nyt -jakso on nähtävillä MTV Katsomossa.

Pia kertoo, että he alkoivat ohjelman kuvausten jälkeen viestittelemään Aleksin kanssa ja heidän oli tarkoitus nähdäkin Kuopiossa.

– Lehmä päätti kuitenkin poikia juuri silloin, niin sillehän ei mahtanut mitään, Pia kertoo.

Sen jälkeen suhteen ylläpitäminen oli lähinnä viestittelyä. Pia kuitenkin tutustui kesän aikana myös erääseen toiseen henkilöön.