Maajussi- Tuomas rakastui Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa Jonnaan , ja kameroiden sammuttua heidän suhteensa eteni salamavauhtia. Kauden viimeinen Mitä heille kuuluu nyt -jakso on nähtävillä MTV Katsomossa .

Katso videolta, miten Tuomaksen ja Jonnan suhde on edennyt.

– Kun kävin heidän luona, tuntui että Jonna olisi ollut Tuomaksen tiluksilla aina ja veikkaankin, että sieltä suunnalta saattaa hyvinkin pian jo kuulua suhteen etenemisen uutisia, sellainen kutina vahvasti jäi, kun kurvasin pois heidän pihasta, Pimiä kirjoittaa yhteiskuvan kuvatekstissä.

Maajussi-Tuomas ja hänen valittunsa Jonna kertoivat jaksossa, että he ovat jo muuttaneet yhteen. Jonna asuu Tuomaksen tilalla ja auttaa häntä maatilan töissä. MTV Uutisille parivaljakko kertoi haaveilensa seuraavaksi perheenperustamisesta.

– Jonna täyttää kohta 40 vuotta ja minä täytän ensi keväänä 36. Ei tässä ole hirveän pitkä aika miettiä sitä asiaa. Naisilla biologinen kello tikittää aika paljon nopeammin kuin meillä miehillä.