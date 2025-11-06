Maajussi-Tuomas valitsi vierelleen Jonnan. Parin luona vieraillut Vappu Pimiä veikkaa, että heiltä voidaan odottaa pian ihania parisuhdeuutisia.
Maajussi-Tuomas rakastui Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa Jonnaan, ja kameroiden sammuttua heidän suhteensa eteni salamavauhtia. Kauden viimeinen Mitä heille kuuluu nyt -jakso on nähtävillä MTV Katsomossa.
Pariskunnan luona vieraillut juontaja Vappu Pimiä hehkuttaa Instagramissa parin välistä kemiaa.
