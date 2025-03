Maajussille morsian -Jani muuttaa pois Suomesta: "Minusta voisi tulla pornoa tekevä kilparatsastaja"

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Jani muuttaa Saksaan tekemään uraa hevosurheilussa ja Onlyfans-sisällöntuottajana.

Maajussille morsian -ohjelmasta tuttu Jani, 27, kertoo MTV Uutisille muuttavansa pois Suomesta. Asiasta uutisoi ensimmäisenä Seiska.

Urjalassa asuva Jani kertoo saaneensa käytännön asiat hoidettua Suomessa ja suuntaavansa Saksaan. Muuttoa hän on suunnitellut jo pidemmän aikaa. Hiljattain Jani kertoi muuttoaikeistaan myös Instagram-tilillään.

Jani muistaa jo 3-vuotiaana sanoneensa äidilleen, että aikoo lähteä Saksaan ratsastamaan.

– Saksa on hevosmaailmassa edelläkävijä. Siellä esimerkiksi esteratsastus on edistyneempää kuin Suomessa. Minulla on ollut haaveena, että saisin lähteä oman hevoseni kanssa ja nyt kun minulla on sellainen hevonen, että kehtaan lähteä, niin nyt se pikkupojan unelma toteutuu.

Jani ottaa hevosensa Lempin mukaan Saksaan.Jani Laakso/ Salla lahtinen

Jani toteaa lähtevänsä itse edellä tutustumaan uuteen kotimaahansa ja kertoo, että mikäli viihtyy, niin Lempi-niminen hevonen saapuu perässä. Jani kertoo haaveekseen kilpailla esteratsastuksessa.

– Olen ollut hevosten kanssa koko ikäni tekemisissä, ja minulla on hyvät kontaktit. Valmentajien täytyy myös nähdä potentiaali, mikäli haluaa lähteä kansainvälisille markkinoille.

Jani on avoimesti kertonut urastaan aikuisviihteessä. Mies on tehnyt Onlyfans-alustalle sisältöä jo muutaman vuoden ajan. Hän kertoo, että myös aikuisviihteen saralla tavoitteet ovat korkealla. Jani paljastaa, että nimenomaan Saksa on hänen Onlyfans-sivun toiseksi suurin tilaajamaa.

– Minulla on Saksassa kontakteja toisista sisällöntuottajista ja olen tehnyt yhden saksalaisen kanssa videon. Minusta voisi tulla pornoa tekevä kilparatsastaja, Jani nauraa.

– Hevoset ja Onlyfans ovat minun juttuni, niin miksi en lähtisi tekemään niitä asioita suuremmin, Jani täräyttää.

Jani etsi rakkautta Maajussille morsian -suosikkiohjelman 16. kaudella vuonna 2023.