PKK-puolue on Turkin musta piste, joka saa maan syyttämään terrorismin tukemisesta Suomeakin: "Jo PKK:n lippujen näkyminen nähdään rikkeenä"

– PKK-kysymys on Turkille ikuisuuskysymys, ja se että PKK:lla on kannatusta ja aktiiveja Euroopassa, myös Ruotsissa ja Suomessa, Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta sanoo MTV Uutiset Liven haastattelussa.

Kyse "hyvin laveasta" terrorismin tulkinnasta, jonka lonkerot ulottuvat Yhdysvalloihin

Turkin perspektiivistä katsottuna asia näyttäytyy siis toisenlaisena kuin Suomesta käsin. Terrorismin tulkinta on Alarannan mukaan Turkissa ”hyvin lavea”.

Tässä vaiheessa pelikentälle astuu myös Yhdysvallat, joka tukee Alarannan mukaan Syyrian demokraattiset voimat -nimellä kulkevaa kurdiryhmää, jonka ydin Kurdistanin työväenpuolue PKK on.

Alarannan mukaan Yhdysvalloille ei jäänyt muuta mahdollisuutta kuin liittoutua alueellisen toimijan – tässä tapauksessa PKK:n liitännäisen ryhmien kanssa. Turkki taas on käynyt sotaa PKK:ta vastaan.

– Turkkihan on näitä ryhmän taistelijoita myös pyrkinyt tappamaan viime aikoina – maalla on operaatiot käynnissä.

Koska Suomen ja Ruotsin Nato-prosessi on saanut paljon palstatilaa myös kansainvälisissä medioissa, Alarannan mukaan Turkki käyttää tilaisuuden hyödykseen saadakseen näkyvyyttä ”turvallisuushuolilleen”, siis ikuisuuskysymykselleen.

Turkki vaatii palauttamaan aktivisteja – kyseessä lienee Timo Soinille annettu vanha lista

Turkin mukaan epäillyillä aktivisteilla on yhteyksiä joko kurdien työväenpuolueeseen PKK:hon tai presidentti Erdogania vastustavaan Fetullah Gûleniin.

Listassa on Haaviston mukaan henkilöitä, joita kohtaan turkilla on jotain huomautettavaa.

– Lista on meillä toimitettu asianomaisille viranomaisille. Meillä suojelupoliisi seuraa terrorismia, eli asia on sikäli hallinnassa. Tilanne on täysin turvallinen, Haavisto vakuuttaa MTV Uutisille maanantaina eduskunnassa.