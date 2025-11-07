Turkissa syyttäjä on ilmoittanut antaneensa Israelin pääministeristä Benjamin Netanjahusta pidätysmääräyksen kansanmurhasta epäiltynä.
Pidätysmääräys on annettu myös useasta kymmenestä Netanjahun hallinnon korkea-arvoisesta edustajasta.
Epäiltyjen joukossa ovat muun muassa puolustusministeri Israel Katz ja kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir. Syyttäjä ei lausunnossaan julkaissut kaikkien epäiltyjen nimiä.
Kansainvälinen rikostuomioistuin ICC on jo aiemmin antanut Netanjahusta pidätysmääräyksen sotarikoksista Gazassa.