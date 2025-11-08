Viranomaisten mukaan tulipalossa on kuollut kuusi ihmistä ja yksi on loukkaantunut.
Turkissa useita ihmisiä on kuollut hajuvesi- ja kosmetiikkatehtaalla syttyneessä tulipalossa Dilovasissa Istanbulin itäpuolella. Kocaelin alueen kuvernöörin kanslian mukaan kuusi ihmistä on kuollut ja yksi on loukkaantunut.
Palon syytä selvitetään. Turkkilaismedioiden mukaan tulipalo syttyi tänä aamuna ilmeisesti tehtaan hajuvesivarastossa toistaiseksi tuntemattomasta syystä.
Lauantait ovat Turkissa tyypillisesti työpäiviä, joten paikalla oli todennäköisesti työntekijöitä.
Kuvernöörin kanslian mukaan paikalle hälytettiin pelastajia ja palo saatiin sammutettua.