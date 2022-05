Erdoganin kova peli asettaa koko Naton hankalaan asemaan, arvioivat asiantuntijat: "Maa on tosissaan vaatimuksissaan"

”Turkilla on nyt selvästi jotain mielessään”

– Turkilla on nyt selvästi jotain, missä se haluaa tehtävän myönnytyksen. Mutta oletuksena on, että vaatimus kohdistuu enemmän Yhdysvaltoihin. Ihan varma tästä ei kuitenkaan voi olla.

"Vaikuttaa laskelmoidulta"

Suomen ulkopoliittinen johto on viestinyt olevansa hämmentynyt Turkin ulostuloista, sillä esimerkiksi presidentti Sauli Niinistön mukaan Erdogan on aiemmin viestittänyt tukevansa Suomen Nato-jäsenyyttä.

– Jos turkkilaiset ovat ajan tasalla, niin he tietävät, että Suomella on huoli siitä, mitä Venäjä tekee Nato-hakemuksen jättämisen jälkeen. Nyt Suomi on hakemassa jäsenyyttä, joten Turkki voi saada hyötyä mahdollisimman tiukasta kannasta. Tätä on vaikea nähdä muuna kuin rankkana pelinä.