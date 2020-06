"Kakolan piru" ja Suomen tunnetuin vankikarkuri kertovat, millaista elämä eristyssellissä todella on – vuodet ilman ihmiskontakteja sekoittivat pään: "Siinä tulee kaikki harhat, mitä voi ihmisen mieleen tulla"

Sekä pää että fysiikka pettivät

– Sä et nää unia enää, ne on semmoisia fragmentteja. Kun ei mitään tapahdu, niin sä et ole varma onko se ollut unta, mitä sä oot kokenut vai onko se tosiaan tapahtunut. Sä et muista, sun muisti alkaa heiketä ihan hirveästi, hän kertoo.