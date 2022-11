Pitäisikö erota, jos kumppani on äitinsä mielipiteitä kyselevä "mammanpoika"? Naiset vastaavat: "Minusta tuntuu, että anoppi ei ole ongelma"

"Onko anoppi riittävä syy erota? Vihaan sitä, millainen mammanpoika puolisoni on. Kaikesta täytyy raportoida anopille, hänen mielipide täytyy kysyä. Anopista olen kiilana heidän välissään eikä mies edes puolusta minua. Harkitsen eroa vakavasti, molemmista," kysyy nimimerkki Anopinvarjossa.

Näin raati vastasi

"Voihan tuo anoppi olla riittävä syy erota. Siinä monesti takana kiintymyssuhde, jota on turha yrittää rikkoa, jos kumpikaan osapuoli ei sitä ymmärrä. Älä elä sitku,mutku -elämää. Turhaan väsytät itsesi."

– Nainen, 40, eronnut, nyt uudessa avoliitossa

"On täysin riittävä syy erota, kun mies ei selkeästi ole eikä luultavasti ikinä aiokaan itsenäistyä äidistään. Tasa-arvoista ja kunnioittavaa parisuhdetta tuosta asetelmasta tuskin tulee, sillä olisit vain kolmas pyörä äidin ja pojan suhteessa."

– Nainen, 32, sinkku

"En koe, että tässä on kyse niinkään anopista vaan puolisosi riippuvuudesta häneen. Kuulostaa surulliselta, mikäli hän ei ole sinun puolellasi. Puhuisin tuntemuksistani puolisolle vakavaan sävyyn, mutta yrittäisin olla loukkaamatta."

– Nainen, 25, sinkku

"Jos elämä todella vaikeutuu anopin takia, eikä puoliso ymmärrä tätä, on sitten on oma valinta, jääkö kärvistelemään.. Itse en jaksaisi moista mammanpoikaa."

– Nainen, 44, seurustelusuhteessa

"Lähtisin purkamaan tilannetta keskustelemalla anopin kanssa kahdestaan kasvotusten. Kestin itse kamalaa anoppia 10 vuotta ja hän yritti olla hieman kiltimpi minua kohtaan, kun asiasta mainitsin. Onneksi ei enää tarvitse nähdä kyseistä ihmistä."

– Nainen, 30, parisuhteessa

"On kyllä, pojan pitäisi itsenäistyä ennen kuin pystyy hyvään parisuhteeseen. Toisaalta anoppi on voinut olla liian ankara lapselleen, joten lapsi on tottunut asetelmaan ja pelkää äitinsä reaktiota, jos ei kysy ensin. Mies voisi kasvattaa munat ja irtaantua."

– Nainen, 28, naimisissa

"On. Anoppi vaikuttaa kertomasi perusteella todella paljon teidän suhteeseenne. Jos se tekee olosi epämukavaksi eikä keskusteleminen auta, se on aivan riittävä syy erota. Jos mies ei ole valmis kuuntelemaan sinua ja muuttamaan tapojaan, mikään ei muutu."

– Nainen, 28, parisuhteessa

"Ei ehkä yksistään se anoppi, mutta se miehen ja anopin suhde kylläkin. Jos puoliso antaa anopille liikaa vapauksia ja kertoo liian paljon parisuhteesta, niin kyllä se on eron paikka. Anopille on paikkansa, mutta se ei ole keskellä."

– Nainen, 53, parisuhteessa

"Todellakin on. Tuollainen henkisen napanuoran katkeamattomuus puolison ja anopin välillä on totaalinen turn-off kaikin tavoin."

– Nainen, 32, parisuhteessa

"Vaikea homma, ehkä eroaminen on radikaali ratkaisu. Antaisin itse ehdon, joko minä tai äiti. Ei tietenkään välejä poikki lopullisesti, mutta ei kaikkea voi parisuhteessa kysyä kolmannelta osapuoleltakaan, vaikka olisi kuinka läheinen."

– Nainen, 30, parisuhteessa

"Minusta tuntuu, että anoppi ei ole ongelma, vaan mies, joka on vielä kiinni äidissään. Ota asia miehesi kanssa puheeksi. Et halua kolmatta pyörää suhteeseenne. Miehesi tehtävä on katkaista napanuora ja se on edellytys toimivalle parisuhteelle."

– Nainen, 51, parisuhteessa

"Onko anoppi ainoa syy eron harkitsemiseen? Toisaalta on hienoa, että puolisolla on läheiset välit äitiinsä, mutta jos mielipide täytyy saada asioihin, jotka liittyvät parisuhteeseenne, se ei ole sopivaa anopin puolelta. Johonkin se raja pitää vetää."

– Nainen, 33, parisuhteessa

"Jos puolisosi on vielä kiinni äidissään kuin lapsi, olisi ehkä molemmille paras erota. Sinä saisit olla taas itsenäinen aikuinen ilman riippakiviä ja puolisosi saisi joko herätä siihen, että on aikuinen tai jatkaa mamman helmoihin tarraamista."

– Nainen, 35, parisuhteessa

"Ehdottomasti kannattaa erota. Anopin kanssa kuitenkin joudut olemaan tekemisissä ja kuulostaa siltä, että ei ole sen arvoista, varsinkin jos kumppani ei pidä puoliasi tilanteessa."

– Nainen, 23, parisuhteessa

"Ottaisin asian puheeksi mieheni kanssa, kertoisin rehellisesti, miltä hänen käytös minusta tuntuu. Mahdollisesti voisin harkita istuvani alas sekä anopin että mieheni kanssa keskustelemaan asiasta. Jos asiat ei tästä huolimatta muuttuisi, pakkaisin laukut."

– Nainen, 29, sinkku

"Sinun kuuluisi olla ykkönen hänen perheessään, ei ainakaan enää äiti. Etenkin tuo nostaa niskakarvani pystyyn, jos vielä puolustaa tätä sysäten kumppaninsa sivuun. Tilanne ei kuulosta hääppöseltä, minun pääni ei kestäisi tuollaista."

– Nainen, 34, parisuhteessa

"Eihän tässä ole kyse erosta ”anopin takia”. Jos kumppanisi ei pidä yksityisiä asioita yksityisinä, eikä pysty itse päättämään, mitä mieltä on, niin ongelmat ovat aivan jossain muualla. Jos et voi luottaa kumppaniin eikä hän tue sinua, on aika erota."

– Nainen, 27, parisuhteessa

"Mikä tahansa syy on riittävä syy erota. Jokaisella on vain yksi elämä, ja jokainen voi itse päättää, millainen sen elämän haluaa olevan. Mutta jos rakastat miestäsi, niin käytte kuitenkin ensin parisuhdeterapeutin juttusilla."

– Nainen, 45, parisuhteessa

