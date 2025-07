Ensitreffeillä-vodcast: Tea kärsii traumaperäisestä sinkkuudesta – "Tuntuu, että olen kaikille liikaa"

Pian nelikymppinen Tea Repo kärsii traumaperäisestä sinkkuudesta. Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa Tea kertoo, että hänen mielestään on tärkeää läväyttää "huonot kortit" heti pöytään pettymysten välttämiseksi.

Kohta nelikymppinen Tea on ollut sinkkuna nyt neljä vuotta. Sitä ennen hän on seurustellut nuoresta lähtien niin, että pisin sinkkurupeama on kestänyt noin vuoden.

– Epäonnea rakkaudessa. Olen tehnyt huonoja valintoja, Tea toteaa siitä, miksi hän on nyt sinkkuna.

– Anteeksi vaan kaikki exät, mutta kaikki ei vaan sovi kaikille. Tiedän, että moni heistä on onnellisessa suhteessa ja ihanaa heille, Tea sanoo.

Traumaattisia suhteita

Tean kaksi viimeisintä suhdetta olivat traumaattisia. Neljä vuotta sitten, viimeisimmän parisuhteen päätyttyä, hän totesi: "se oli siinä".

– Tein päätöksen, että en ansaitse rakkautta. Että romanttinen rakkaus ei selkeästi ole minua varten. Meni raja yli niin sanotusti, Tea sanoo toimittaja Katri Utulan juontamassa vodcastissa.

– Olin jo aiemmin sanonut itselleni, että onnellisesti yksin on paljon parempi kuin huonossa parisuhteessa. Nyt päätin, että oikeasti toteutan sitä, jos ei vastaan tulee ketään, joka oikeasti saa jalat menemään alta.

Uudessa Ensitreffeillä deittiviidakossa -vodcastissa tavalliset ihmiset kertovat haasteistaan ja toiveistaan somedeittailun raa'assa maailmassa.

Tea kertoo haluavansa Disney-tyyppisen yltiöpäisen romanttisen rakkauden, eikä hän ole valmis tekemään kompromisseja, jos sitä ei löydy.

– Olen kuitenkin lähtökohtaisesti viimeinkin tyytyväinen itseeni.

Edellisen poikaystävän karut sanat kuitenkin ovat jääneet resonoimaan Tean päähän ikävällä tavalla.

– Exä sanoi, että niin kauan kun minulla on traumoja, minun ei kuulu olla parisuhteessa ja en ansaitse rakkautta. Myös edellinen ex oli sitä mieltä, että me emme ole samanarvoisia ihmisiä missään määrin.

– Jotkut ihmiset saavat toisista ne huonot puolet esiin enkä ole itsekään aina täydellisesti käyttäytynyt todellakaan. Mutta siltikään kukaan ei ansaitse tahallista traumojen aiheuttamista ja tahallista pahantekoa, vaikka kuinka olisit riitatilanteissa haastava. Kukaan ei ansaitse sitä, että toinen sanoo, että et voi olla parisuhteessa tai et ansaitse rakkautta. Varsinkin, koska sulla on traumoja.

Good vides only on punainen vaate

Miten Tean kokemat traumat sitten näkyvät hänen deittielämässään?

– Toivoisin, että löytäisin sellaisen kumppanin, joka hyväksyy sen, että on itse rikki. Olen sitä mieltä, että tässä iässä jokainen meistä on rikki. Meillä on kaikilla omat juttumme, mitä on tapahtunut. Minulle on enemmän punainen vaate, että joku ei ole käsitellyt niitä omia juttujaan. Ja ei ole katsonut peiliin.

Eritystä kritiikkiä Tea antaa deitti-ilmoituksille, joissa haussa on "Good vibes only":

– Missä haavemaailmassa te elätte? Haluaisin tavata sellaisen ihmisen, jolla on joka päivä koko ajan hyvä fiilis ilman, että hän valehtelee itselleen tai kohtaa todellisuutta. Anteeksi, mutta en usko sellaiseen.

– Haluaisin todella tietää, että mitä tarkoittaa draamavapaa ja "good vibes only".

Salamana nollasta sataan

Tea kertoo olevansa luonteeltaan dramaattinen ja toivoo luonnetta myös deittikumppanilta. Kaikki eivät kuitenkaan Tean persoonaa ymmärrä ja sulata.

– Oletko sä jonkun mielestä liikaa, kysyy Utula vodcastissa.

– Kaikkien, musta tuntuu, että kaikkien, Tea vastaa.

– Olen nollasta sataan -innostuja. Siksi vihelsin pelin poikki. Pelkäsin, että ajaudun taas parisuhteeseen, joka ei tee mulle hyvää.

Miksi Tean mielestä on tärkeää läväyttää heti "huonot kortit" pöytään ja mitä se hänen tapauksessaan tarkoittaa? Entä pitääkö jo ensitreffeillä tuntua joltain?