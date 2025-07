Niin miehet kuin naisetkin arvioivat väärin, mitä toinen sukupuoli pitää viehättävänä

Vastakkaisella sukupuolella ei ole hajuakaan siitä, mitä toinen pitää viehättävänä.

PLOS One:ssa julkaistun tutkimuksen mukaan selä miehet että naiset arvioivat väärin sen, mitä vastakkainen sukupuoli pitää viehättävänä. Viime vuoden lopulla valmistuneesta tutkimuksesta on uutisoinut muun muassa New York Post.

Northumbrian yliopiston tutkimustiimi selvitti Isossa-Britanniassa 144 ihmiseltä heidän olettamuksistaan vastakkaiseen sukupuoleen liittyen. Vastanneiden keski-ikä oli 22 vuotta.

Näin tutkimus toteutettiin

Tutkimukseen osallistuneita pyydettiin muokkaamaan 3D -mallinnusta naisen tai miehen kasvoista sen mukaan, mistä he itse viehättyivät sekä sen mukaan, mistä he olettivat vastakkaisen sukupuolen olevan viehättynyt. Kasvoja muokattiin niin lyhyitä kuin myös pitkäaikaisia suhteita mielessä pitäen.

– Olemme todistaneet huomattavan väärinymmärryksen, mitä miehet ja naiset olettavat vastakkaisen sukupuolen pitävän viehättävänä kasvonpiirteiden sukupuolidimorfismin suhteen, tutkijat kertovat lopputulemasta.

Sukupuolidimorfismi tarkoittaa sitä, kun saman lajin kahdella sukupuolella on muitakin erottavia piirteitä kuin sukupuolielinten erot. Esimerkiksi useat eri koiraslinnut ovat ulkonäöltään erinäköisiä kuin saman lajin naaraat.

Ihmisillä terävät ja kulmikkaat piirteet, kuten jykevä leukalinja, ovat usein maskuliinisiksi piirteiksi miellettyjä. Samaten hennommat ja pehmeämmät piirteet, kuten täyteläiset huulet, ovat taas perinteisesti yhdistetty feminiinisiin piirteisiin.

Riippuen sukupuolesta kyseisiä ulkonäön ominaisuuksia havitellaankin tänä päivänä esimerkiksi kauneuskirurgin vastaanotolla.

Hakoteillä

Jos sekä naiset ja miehet ovat molemmat hakotiellä, niin mitä vastakkainen sukupuoli todellisuudessa haluaa?

Tutkimus todisti, että molemmat sukupuolet yliarvioivat maskuliinisia ja feminiinisiä piirteitä.

Toisin sanoen miehet olettavat naisten viehättyvän paljon maskuliinisemmista miehistä kuin todellisuudessa. Erityisesti lyhyen ajan seuranhakuun miehet olettivat naisen haluavan äärimmäisen miehekkään näköisen miehen.

Tutkimuksen mukaan sekä miehet että naiset arvioivat väärin, mitä toinen sukupuoli pitää viehättävänä.Shutterstock

Samoin myös naiset olettivat miesten haluavan naisen näyttävän naisellisemmalta kuin mitä todellisuudessa miehet unelmakumppaniltaan haluavat.

Väärinymmärrys saattaa olla peräisin nykyajan epärealistisista kauneusihanteista, joista kärsivät niin miehet kuin naisetkin. Kauneusihanteita on puskettu yhä epärealistisempaan suuntaan kauneusleikkausten ja tekoälyn yleistymisen myötä.

Epävarmuus omassa ulkonäössä vääristää

Tutkimus paljasti myös, että väärät olettamukset pahenivat, mikäli vastaajalla oli ongelmia oman peilikuvansa kanssa.

Vastausten perusteella he, ketkä eivät olleet tyytyväisiä omiin kasvonpiirteisiinsä, arvioivat erityisen väärin sen, mitä vastakkainen sukupuoli piti viehättävänä.

Ihmiset eivät siis tämän tutkimuksen perusteella ymmärrä vastakkaisen sukupuolen mieltymyksiä varsinkaan silloin, kun he itse ovat epävarmoja omasta ulkonäöstään.

Suuria huulia on kauneusihanteiden perusteella pidetty naisellisina piirteinä.Shutterstock

Tutkijat arvioivat, että sekä naiset että miehet keskittyvät idealisoituun versioon oman sukupuolensa kauneudesta tai komeudesta. Kuvitelma ei kuitenkaan välttämättä vastaa sitä, miltä vastakkainen sukupuoli todellisuudessa haluaa ideaalipartnerinsa näyttävän.

Tulokset vahvistavat myös jo aiempia tutkimuksia, joiden perusteella ihmiset ottavat parinvalinnassa huomioon monia muitakin asioita kuin pelkän fyysisen ulkomuodon.

Ihmisen ryhdillä, itsevarmuudella, kiltteydellä ja monilla muilla tärkeillä luonteeseen ja käytökseen vaikuttavilla tekijöillä on merkittävä rooli siinä, mitä ihminen pitää toisissa ihmisissä viehättävänä.

Lähteet: PLOS One ja New York Post