MTV Uutiset kysyi Ylen hallintoneuvoston jäseniltä, pitäisikö Suomen jättäytyä pois seuraavista Euroviisuista, jos Israel on mukana.

Suomen osallistuminen ensi kevään Euroviisuihin herättää keskustelua. Israel suorittaa kansanmurhaa Gazassa, totesi YK:n tutkimuskomissio, mutta Euroviisuihin osallistumista Israelilta ei ainakaan tähän mennessä ole estetty.

MTV Uutiset kysyi Ylen hallintoneuvostossa istuvilta kansanedustajilta, pitääkö Ylen jättäytyä pois seuraavista Euroviisuista, jos Israel on mukana.

Päätöstä Euroviisuihin osallistumisesta ei tee Ylen hallintoneuvosto, vaan yhtiö itse. Ylen isoja linjoja neuvostossa käsittelevien kansanedustajien kannanotot ovat kuitenkin poliittisesti kiinnostavia.

Hallintoneuvoston 21 kansanedustajasta neljä katsoo, että Suomen pitää jättää Euroviisut väliin, jos Israel on mukana. He ovat SDP:n Elisa Gebhard ja Johan Kvarnström, vihreiden Jenni Pitko ja vasemmistoliiton Anna Kontula.

– Näen täysin mahdottomana, että Gazassa kansanmurhaa tekevä Israel voisi olla mukana euroviisuissa, jota Israel on käyttänyt jo viime kerralla pestäkseen omaa toimintaansa, toteaa Pitko.

Vaikka hallintoneuvosto ei päätä Ylen osallistumisesta Euroviisuihin, Pitkon mielestä on hyvä, jos poliitikot voivat tuoda oman mielipiteensä esiin ja antaa selkänojaa Ylen mahdolliselle päätökselle boikotoida kisaa.

Yle voi myös halutessaan painostaa Euroopan yleisradiounioni EBUa, joka voisi päättää Israelin poissulkemisesta koko Euroviisuista.

– Ylehän päätti itse omalla päätöksellään painostaa [EBUa] Venäjän suhteen, jolloin Venäjä suljettiin pois Euroviisuista. Eli Yle on ollut aikaisemminkin aktiivinen, Pitko huomauttaa.

– Kansanmurhasta huolestuneena ihmiskunnan jäsenenä olen vahvasti poisjäännin kannalla, Kontula sanoo.

PS ja KD eri mieltä

Päinvastaista mieltä eli vetäytymistä vastaan ovat perussuomalaisten Jari Ronkainen, Teemu Keskisarja, Jaana Strandman, Joakim Vigelius, Arja Juvonen sekä kristillisdemokraattien Päivi Räsänen.

–Ylen ei pidä missään nimessä jättäytyä pois. Yhtiö ei saa sekaantua politiikkaan, kommentoi Keskisarja.

Ylen hallintoneuvoston varapuheenjohtaja, Keskisarjan puoluetoveri Jari Ronkainen on ainakin osittain samaa mieltä. Hänen mielestään tilanne voi kuitenkin muuttua, jos isompi ryhmä maita päättäisi boikotoida kilpailuja.

– Ei Suomen pidä jättäytyä pois Euroviisuista siinä tapauksessa, että se olisi pelkästään Suomen päätös. Jos on isomman porukan päätös, olemme luonnollisesti siinä mukana. Mutta Suomen ei kannata yksin sitä päätöstä tehdä, Ronkainen sanoo MTV Uutisille.

Nyt useampi maa on ilmoittanut, että jättäytyy pois. Vaikuttaako tämä jo tähän tilanteeseen?

– Varmasti tästä täytyy käydä keskustelua, että mikä tulee olemaan se lopputulema. Mutta siellä on kattojärjestö [EBU], jonka kautta päätöksen pitäisi mennä, Ronkainen toteaa.

Kahdeksan kansanedustajaa kieltäytyy kertomasta omia kantojaan vedoten siihen, ettei hallintoneuvosto päätä asiasta. He ovat neuvoston puheenjohtaja, kokoomuksen Sinuhe Wallinheimo sekä hänen puoluetoverinsa Pihla Keto-Huovinen, Marko Kilpi ja Susanne Päivärinta, SDP:n Suna Kymäläinen, keskustan Petri Honkonen ja Hanna-Leena Mattila ja RKP:n Mikko Ollikainen.

– En kommentoi asiaa tässä vaiheessa. Asiasta on hyvä käydä vielä keskustelua ja muistaa jokaisen toimielimen rooli ja tehtäväjako. Ulkopolitiikasta vastaa Suomen hallitus, Kymäläinen sanoo.

Kokoomuksen Pauli Aalto-Setälä sekä SDP:n Riitta Kaarisalo ja Pia Viitanen eivät vastanneet kyselyyn.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Jouni Ovaska (kesk.) kertoi keskiviikkona MTV Uutisille esittävänsä, että Pohjoismaat yhdessä boikotoisivat Euroviisuja.

Ensimmäinen iso maa Espanja jättäytyi pois

Espanja ilmoitti tiistaina, ettei osallistu Euroviisuihin, jos Israel saa jatkaa osallistumista Gazan verilöylystä huolimatta. Asiasta kertoi Espanjan kansallinen yleisradio- ja televisioyhtiö RTVE.

Espanja liittyi näin Irlannin, Slovenian, Islannin ja Alankomaiden joukkoon päätöksellään boikotoida Euroviisuja, jos Israel osallistuu niihin. Espanja on ensimmäinen Euroviisujen "viidestä suuresta" rahoittajamaasta, joka teki päätöksen boikotoida Israelia. RTVE:n mukaan Espanjan päätös lisää entisestään painetta myös muiden "suurten maiden" suuntaan.

